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Регион
Опубликовано 26 октября, 11:57

Володин передал Моди приветствие от Путина на парламентском форуме БРИКС в Индии

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Их передал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с индийским премьером в Нью-Дели, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Переговоры состоялись на полях XII Международного парламентского форума БРИКС, который проходит в индийской столице 26–27 октября. Российскую делегацию возглавляет Володин.

Во время встречи спикер Госдумы затронул тему отношений Москвы и Нью-Дели. По его словам, сотрудничество двух стран строится на взаимном уважении, доверии и отказе от двойных стандартов.

«Взаимное доверие — основа дружбы», — подчеркнул Володин.

В этом году Индия председательствует в БРИКС. Главная тема парламентского форума — укрепление роли законодательных органов в развитии, ориентированном на интересы людей. Участники обсуждают устойчивость государственных институтов, цифровые технологии, международное сотрудничество и вопросы глобального управления.

Поездка в Нью-Дели стала для Володина первым зарубежным визитом после начала работы Госдумы IX созыва. Помимо участия в форуме, в программу вошли переговоры с представителями руководства Индии и парламентариями других стран.

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Ранее Life.ru сообщал, что визит Нарендры Моди в Россию ожидается не раньше 2027 года. Такой прогноз озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, Кремль поблагодарил Индию за предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. Москва положительно оценила готовность Нью-Дели содействовать дипломатическому процессу.

Главные решения мировых лидеров, дипломатические встречи и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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