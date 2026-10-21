Володин подтвердил планы назначить коммуниста Ющенко своим советником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил привлечь к работе двух бывших депутатов — коммуниста Александра Ющенко и экс-министра транспорта России Виталия Ефимова. Оба станут советниками спикера нижней палаты парламента. Информацию о кадровых решениях подтвердили «Ведомостям» сам Володин и пресс-служба Госдумы.

Сейчас оформляются необходимые документы для назначения Ющенко. В аппарате парламента объяснили, что при выборе советников учитывают профессиональные качества бывших депутатов и их многолетний опыт законотворческой работы. По мнению представителей палаты, такие специалисты могут быть полезны и после завершения депутатской карьеры.

Александр Ющенко представляет КПРФ и является пресс-секретарём лидера партии Геннадия Зюганова. Он трижды избирался в Госдуму, однако по итогам сентябрьских выборов 2026 года не получил депутатский мандат. Политик баллотировался по Уфимскому одномандатному округу и возглавлял региональную группу коммунистов в Башкирии.

Вторым советником Володина станет 86-летний Виталий Ефимов, представлявший «Единую Россию» в Госдуме VI, VII и VIII созывов. В 1990-е годы он возглавлял Министерство транспорта в правительстве Виктора Черномырдина. Последний депутатский срок Ефимов представлял Саратовскую область, однако в партийные списки на выборах 2026 года уже не вошёл.

Для Володина подобные кадровые решения не станут первыми. Ранее его советниками уже работали бывшие депутаты Сергей Решульский из КПРФ, а также единороссы Николай Гончар и Геннадий Кулик.

Ранее Life.ru рассказывал, что 30 сентября Вячеслава Володина переизбрали председателем Госдумы на третий срок подряд. Его кандидатуру поддержали 90,2% депутатов, тогда как представитель КПРФ Дмитрий Новиков получил 8% голосов. На первом заседании новый состав парламента сформировал 34 комитета, включая отдельный комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. При этом нижняя палата обновилась на 41%: впервые депутатские мандаты получили 184 человека.