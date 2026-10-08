Володин предложил ужесточить наказание за вывод денег за рубеж

Вывод денег за рубеж, связанный с доказанными экономическими преступлениями, предложили сделать отягчающим обстоятельством при вынесении приговоров. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

По мнению политика, перевод средств на иностранные счета должен учитываться не только при рассмотрении отдельных валютных нарушений, но и при расследовании любых уголовно наказуемых деяний в экономической сфере.

Сейчас ответственность за незаконный вывод капитала предусмотрена статьями 193 и 193.1 УК РФ. Они касаются уклонения от возврата денежных средств в Россию и проведения валютных операций с использованием подложных документов.

Однако зарубежными переводами нередко сопровождаются и другие преступления — мошенничество, хищение имущества и легализация незаконных доходов. В таких случаях, по словам Володина, действующие нормы не предусматривают самостоятельного квалифицирующего признака, связанного с перемещением финансов в другую страну.

«При этом факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак», — подчеркнул председатель Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента считает необходимым устранить этот пробел. Он предложил учитывать обстоятельства зарубежных переводов как при подготовке обвинительного заключения, так и при определении наказания судом. Пока речь идёт об инициативе, а не о вступивших в силу изменениях законодательства.

Ранее Life.ru сообщал о требовании прокуратуры назначить основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову 9,5 года колонии по делу о незаконном переводе почти четырёх миллиардов рублей за границу. По версии обвинения, средства перечислили кипрской компании под видом оплаты акций по фиктивному договору. В августе суд заочно приговорил предпринимателя к девяти годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей. Защита настаивала на его оправдании и намеревалась обжаловать решение.