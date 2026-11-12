Российская вакцина против злокачественных опухолей может стать доступной гражданам по программе обязательного медицинского страхования уже в 2027 году. Однако для этого препарат должен успешно пройти все клинические испытания, а государству потребуется запустить ускоренные регламенты регистрации. Об этом Life.ru рассказал врач-около Евгений Черёмушкин.

Первые результаты тестирования показывают отличную переносимость состава и полное отсутствие токсичности. У испытателя уже зафиксировали исчезновение метастазов, что специалист называет долгожданным успехом. При этом Черёмушкин призывает не торопиться с окончательными выводами на основе единичного случая.

То, что метастазы исчезли — это прекрасно. Но нужно дождаться результатов лечения у других пациентов, прежде чем делать окончательные выводы. Один пациент — это хороший флаг, но он не решает всего. Евгений Черемушкин Врач-онколог

Эксперт подчеркнул, что следующим шагом должно стать расширение группы пациентов. Врачам предстоит оценить не только эффективность препарата, но и его переносимость, возможные осложнения и побочные реакции. Если результаты окажутся убедительными, Минздрав сможет рассмотреть ускоренное расширение программы лечения.

Обычно путь от первых успешных испытаний до широкого применения нового метода занимает несколько лет. Однако для особенно перспективных разработок существуют ускоренные процедуры, позволяющие сократить этот срок до нескольких месяцев. По мнению Черёмушкина, российская онковакцина может получить такую возможность.

«Если всё пойдёт хорошо, мы можем увидеть вакцину даже в 2027 году», — допустил специалист.

Он добавил, что многое будет зависеть от решений регуляторов и организации производства. При положительных результатах дальнейших испытаний выпуск препарата можно расширить достаточно быстро. При этом первые пациенты уже получают экспериментальную терапию, а финансирование лечения по ОМС началось. Речь идёт именно о расширении доступности метода, а не о его первом появлении в системе медицинского страхования.

Ранее Life.ru сообщал об исчезновении метастазов у первого пациента, прошедшего курс российской онковакцины. По словам Александра Гинцбурга, мужчина уже завершил лечение и продолжает регулярно проходить компьютерную томографию. Врачи особенно внимательно проверяют лимфатические узлы, чтобы отслеживать возможное возвращение заболевания. Сейчас препарат получили шесть человек, а до конца 2026 года специалисты рассчитывают начать лечение ещё нескольких пациентов, доведя их общее число до 20. Всего программа предусматривает лечение 120 человек в течение 2026–2027 годов.

Кроме того, Life.ru рассказывал, что вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала расширение перечня персонализированных противоопухолевых препаратов, доступных россиянам по ОМС с 2027 года. Речь идёт о двух разработках для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. Их действие направлено на обучение иммунной системы распознаванию и уничтожению раковых клеток. При этом такие препараты предназначены для лечения уже выявленных онкологических заболеваний, а не для профилактической вакцинации здоровых людей.