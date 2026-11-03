Светлана и Алексей Сорокины из Дедовска, воспитывающие 17 детей, получили трёхкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров. Ключи по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва семье вручила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева, пишет 360.ru.

Пополнение у супругов произошло в конце сентября: 44-летняя мать родила сына Филиппа. Теперь у пары 12 дочерей и пять сыновей, старшему ребёнку 22 года. По словам многодетной матери, поначалу ей было трудно поверить в такой подарок. Семья уже планирует расстановку мебели и обустройство нового жилья.

Изначально супруги мечтали о пятерых детях, но впоследствии решили не ограничиваться этим числом. Домашние обязанности в семье делят между всеми: дети убирают по очереди и помогают матери по хозяйству. Сама она готовит завтрак, провожает школьников, занимается с малышами и помогает старшим с уроками.

Жилищную поддержку Сорокины получают не впервые. В 2013 году глава региона вручил им сертификат, благодаря которому удалось приобрести дом. Новая квартира находится в благоустроенном жилом комплексе с огороженной территорией, неподалёку расположены железнодорожная станция и парк.