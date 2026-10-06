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Регион
Опубликовано 6 октября, 16:56

Востоковед объяснил, как исламский банкинг может привлечь инвестиции в РФ

Востоковед Мендкович: Исламский банкинг поможет привлечь в Россию инвестиции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переход исламского банкинга на постоянную основу поможет России привлечь инвестиции с Ближнего Востока, заявил востоковед Никита Мендкович. По его оценке, позиции американских финансовых институтов в нашей стране ослабевают.

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«Расчёт на инвестиции с Ближнего Востока вполне реален на фоне ослабления позиций Соединённых Штатов и американских сберегательных институтов в регионе, роста интереса ближневосточных элит к нашей стране», — отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Опасения, что такие организации станут каналом финансирования религиозных экстремистов, политолог назвал беспочвенными. Для незаконных переводов могут использоваться и обычные банки, и неформальные системы. Правовое регулирование исламских финансовых институтов как раз призвано исключить серые схемы.

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Напомним, ранее ЦБ РФ предложил сделать исламский банкинг постоянным механизмом. Регулятор рассматривает два варианта: бессрочно продлить закон об эксперименте либо включить наиболее востребованные инструменты партнёрского финансирования в действующее финансовое законодательство.

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Борис Эльфанд
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