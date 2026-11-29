Война поколений в офисе: Почему зумеры стали вызовом для работодателей
НовГУ: 41% российских компаний считают зумеров самыми трудными сотрудниками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Около 41% российских компаний считают, что сложнее всего работать с зумерами, выяснили учёные НовГУ. По их данным, дело во многом в том, как устроено общение на работе. Сотрудник старшего поколения привык обсуждать задачи на плановой встрече, а его молодой коллега ждёт ответа в рабочем чате сразу после того, как задал вопрос.
«Конфликты в многопоколенческих коллективах чаще возникают не из-за разных ценностей, а из-за несовпадения стилей коммуникации и ожиданий от обратной связи», — пояснили исследователи в беседе с «Газетой.ru».
Разница заметна и в том, как коллеги справляются с трудностями. Действовать самостоятельно готовы 71% представителей поколения X, 66% миллениалов и 56% зумеров. Среди молодых сотрудников 36% предпочитают подождать в надежде, что проблема решится сама. При этом 82% зумеров считают, что их личный успех зависит от них самих.
Молодые сотрудники ценят гибкий график и возможности для роста, но не терпят контроля на каждом шагу. Чтобы помочь новичку освоиться, авторы исследования предлагают на первые три недели поставить его в пару с опытным коллегой, а ответы на частые вопросы передать чат-боту.
Обмен опытом может идти в обе стороны. Старшие сотрудники могут показать молодым, как работать с клиентами, а те в ответ — помочь им освоить новые программы и нейросети. Руководителям учёные посоветовали учитывать, какая поддержка нужна конкретному человеку, независимо от года его рождения.
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