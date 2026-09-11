Российские войска взяли под контроль крупный район обороны площадью более 4 квадратных километров в Запорожской области, включая территорию населённого пункта Зоревка. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери ВСУ составили до двух взводов живой силы.

Ранее Life.ru рассказывал о ходе боевых действий на запорожском направлении и об изменениях на линии фронта. За сутки российские военные освободили два населённых пункта: Новогришино в ДНР (в результате наступления группировки «Центр») и Зоревку в Запорожской области (благодаря продвижению группировки «Восток»). Новогришино находится близ Доброполья, Зоревка — недалеко от Новониколаевки. Также в Киеве и области российские военные поразили дата-центр «Би-мобайл», отвечавший за обработку разведданных и работу армейского сетевого оборудования и крупный логистический центр «Гостомель».