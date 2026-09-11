Войска РФ взяли под контроль крупный район обороны площадью 4 кв. км в Запорожье
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Российские войска взяли под контроль крупный район обороны площадью более 4 квадратных километров в Запорожской области, включая территорию населённого пункта Зоревка. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери ВСУ составили до двух взводов живой силы.
«Под контроль взят крупный район обороны площадью свыше 4 кв. км, включая территорию Зоревки. Потери ВСУ составили до двух взводов живой силы. Уничтожены 2 ББМ 5 автомобилей, 3 наземных роботизированных комплекса и свыше 20 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга», — доложило МО.
Ранее Life.ru рассказывал о ходе боевых действий на запорожском направлении и об изменениях на линии фронта. За сутки российские военные освободили два населённых пункта: Новогришино в ДНР (в результате наступления группировки «Центр») и Зоревку в Запорожской области (благодаря продвижению группировки «Восток»). Новогришино находится близ Доброполья, Зоревка — недалеко от Новониколаевки. Также в Киеве и области российские военные поразили дата-центр «Би-мобайл», отвечавший за обработку разведданных и работу армейского сетевого оборудования и крупный логистический центр «Гостомель».
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