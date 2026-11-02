Президент России Владимир Путин высоко оценил участие военнослужащих из Дагестана в специальной военной операции. На встрече с главой республики Фёдором Щукиным он подчеркнул, что уроженцы региона проявляют себя на разных уровнях — от рядовых бойцов до командиров подразделений.

«Дагестанцы занимают очень активную государственную позицию по основным вопросам. Они служат в Вооружённых Силах, принимают участие в специальной военной операции, причём на всяких должностях, в том числе и на высоких, можно сказать, высших должностях в ВС РФ, воюют блестяще, мужественно, храбро, героически», — отметил президент.

Во время разговора Щукин сообщил, что 20 уроженцев Дагестана удостоены звания Героя России. По его словам, на этих военнослужащих равняется вся республика.

Особое внимание стороны уделили поддержке участников СВО и членов их семей. Путин подчеркнул, что действующая система помощи должна постоянно совершенствоваться, а региональным властям необходимо уделять этому вопросу особое внимание.

Щукин рассказал о планах создать в Махачкале Дом ветеранов СВО. Предполагается, что он объединит организации, занимающиеся поддержкой военнослужащих, их родственников и вернувшихся с фронта бойцов. Президент поддержал инициативу и пообещал содействие федерального центра.