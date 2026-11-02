Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 ноября, провёл встречу с главой Дагестана Фёдором Щукиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Предыдущая рабочая встреча Путина и Щукина состоялась 7 сентября. Тогда руководитель региона, ещё находившийся в статусе врио, доложил президенту о ликвидации последствий весенних паводков. Стихия обрушилась на Дагестан в конце марта — начале апреля и нанесла серьёзный ущерб жилым домам и инфраструктуре.

Во время сентябрьской беседы стороны также обсудили строительство социальных объектов и помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Отдельное внимание уделили дальнейшему развитию республики.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин представил региональному парламенту три кандидатуры на пост главы Дагестана. По итогам голосования 15 октября депутаты избрали Фёдора Щукина руководителем республики. До этого он исполнял обязанности главы региона с мая 2026 года, сменив Сергея Меликова. Ранее Щукин возглавлял Верховный суд Дагестана.