Парламент Дагестана избрал Фёдора Щукина главой республики

Депутаты Народного собрания Дагестана избрали Фёдора Щукина главой республики. Голосование состоялось 15 октября на второй сессии регионального парламента восьмого созыва.

На руководящий пост претендовали три кандидата, ранее представленных президентом России Владимиром Путиным. Помимо Щукина, в список вошли заместитель председателя Народного собрания Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ Самир Абдулхаликов.

До избрания Щукин руководил Дагестаном в статусе временно исполняющего обязанности. На эту должность его назначил Владимир Путин 4 мая 2026 года после отставки Сергея Меликова. До перехода на государственную службу новый глава региона возглавлял Верховный суд республики.

Фёдор Щукин родился 4 августа 1976 года в Нижегородской области. Он окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, работал судьёй, руководил Семёновским районным судом и занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Ранее Владимир Путин обсудил с Фёдором Щукиным последствия весенних паводков в Дагестане. На встрече в Кремле тогда ещё временно исполняющий обязанности главы республики доложил президенту о восстановлении территорий, пострадавших от наводнений в конце марта — начале апреля. Он также рассказал о текущей ситуации в регионе.