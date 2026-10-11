ВОЗ не подтвердила вспышку чумы в России после инцидента в Иркутске

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выявила признаков продолжающейся передачи чумы после смерти сотрудницы противочумного института в Иркутске. Случаи заболевания данной инфекцией в регионе не зарегистрированы, сообщает Reuters со ссылкой на доклад ВОЗ.

По данным организации, Роспотребнадзор передал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) полные данные о ситуации в Иркутске. Анализы умершей и людей, контактировавших с ней, на чуму оказались отрицательными. Контактные лица оставались без симптомов, а наблюдение за ними уже завершили.

«ВОЗ не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим случаем», — говорится в заявлении организации.

По информации ВОЗ, женщина умерла после госпитализации с тяжёлой пневмонией. Организация отметила, что отсутствие подтверждённого диагноза остаётся ключевой неопределённостью в этой ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института специалисты обследовали людей, контактировавших с ней. По данным Роспотребнадзора, почти пять тысяч лабораторных анализов не выявили опасных патогенов. Медицинское наблюдение за всеми контактными завершили. Также ведомство не выявило аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте.