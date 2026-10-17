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Опубликовано 17 октября, 17:47

Воздушный, но калорийный: Россиянам объяснили, как выбрать зефир

Роскачество: Зефир без глазури содержит 300–330 ккал на 100 граммов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зефир без глазури не содержит жиров, однако остаётся калорийным десертом с большим количеством сахара, объяснили в Роскачестве. По данным специалистов, на 100 граммов продукта приходится 300–330 ккал, поэтому воздушная текстура не означает, что лакомство можно есть без ограничений.

В классический состав входят яблочное пюре, сахар, патока и яичный белок, который помогает создать пышную массу. За форму и консистенцию отвечают пектин или агар. Пектин получают из растительного сырья, в том числе яблочных выжимок и цитрусовых, а агар — из водорослей.

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При покупке специалисты рекомендуют внимательно изучать этикетку. В составе стоит искать фруктовое пюре, а у глазированного десерта дополнительно проверять покрытие. Лучше выбирать вариант без заменителей масла какао.

«Качественный зефир имеет мягкую, легко разламывающуюся консистенцию без кристаллов сахара, чёткую форму и пенообразную структуру в разломе», — рассказали эксперты в беседе с RT.

Тем, кто контролирует вес, специалисты предложили ограничиваться одной штукой в день. При заболеваниях поджелудочной железы к десерту рекомендовали относиться осторожно. Хранить зефир следует при комнатной температуре, подальше от солнечных лучей и нагревательных приборов. Закрытая упаковка поможет уберечь его от высыхания.

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Борис Эльфанд
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