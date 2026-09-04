Возле электроподстанции в Дормагене обнаружили несколько пусковых устройств

Полиция обнаружила несколько пусковых устройств возле подстанции в Дормагене на западе Германии. Правоохранители рассматривают версию возможной диверсии, однако пока не установлено, могли ли найденные предметы причинить ущерб. Об этом сообщает телеканал WDR.

Подозрительные объекты заметил прохожий и сообщил о них в полицию. На месте силовики обнаружили несколько устройств, предназначенных для запуска предметов в сторону линий электропередачи. По данным издания, часть из них могла сработать, но повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Район вокруг подстанции в Дормаген-Горе оцепили. Его обследуют сотрудники полиции и представители оператора энергосетей Amprion. Правоохранители также усилили наблюдение за другими объектами электросетевой инфраструктуры в регионе.

Полиция пока не подтверждает, что обнаруженные устройства действительно могли вывести оборудование из строя. По словам представительницы полиции Рейн-Крайс-Нойсс Клаудии Сутор, повреждений не выявлено, а пригодность найденных предметов для нанесения ущерба ещё предстоит установить.

Полиция также проверяет письмо с заявлением об ответственности, которое, как сообщается, поступило в редакцию газеты taz. В нём автор, предположительно мужчина из Северного Рейна — Вестфалии, связывает себя с диверсией в Бранденбурге. О происшествии в Бергхайме в письме не упоминается.

Напомним, инцидент произошёл на фоне других атак на линии электропередачи в Германии. Во вторник неизвестные в Бергхайме под Кёльном и на юге Бранденбурга спровоцировали короткие замыкания, используя самодельные пусковые устройства и проволоку. В городе полицейские обнаружили шесть пусковых установок неподалёку от вышедшей из строя электроподстанции. Прокурор назвал обнаруженные установки «очень весомым доказательством совершения умышленного преступления». Устройства изучат на наличие ДНК-следов. Личности предполагаемых подозреваемых не уточняются.