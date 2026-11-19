Гостям тайной свадьбы Авроры Кибы и предпринимателя Рустама Гаджиева запретили пользоваться телефонами, благодаря чему подробности роскошного торжества практически не попали в Сеть. Об этом изданию Super рассказала блогер Мариам Тилляева на премии OK! Awards «Больше чем звёзды».

По словам Тилляевой, такой подход позволил молодожёнам сохранить приватность даже при большом количестве приглашённых. Блогер призналась, что решение ей понравилось настолько, что она намерена воспользоваться подобной идеей в будущем.

«Я очень сильно радуюсь, когда Аврора Киба провела такого рода масштабное мероприятие и о нём никто не знал. Там было запрещено пользоваться телефонами. Я считаю, это очень правильно и возьму на заметку», — поделилась Мариам.

По информации Super, 20-летняя Киба вышла замуж за 36-летнего бизнесмена Рустама Гаджиева в пятницу, 13 ноября. Свадьба прошла в столице Азербайджана Баку. Для гостей забронировали номера в пятизвёздочном отеле Four Seasons, где состоялось и само торжество.

Помещение украсили живыми цветами. Среди присутствовавших, по данным издания, заметили признанного в России иноагентом Максима Галкина*. Журналисты предполагают, что юморист мог выступить ведущим мероприятия.

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