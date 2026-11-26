Впервые за несколько дней смог поесть: Джигурда рассказал о самочувствии после инфаркта
Перенёсший инфаркт Джигурда впервые за несколько дней смог поесть
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/instadzhigurda
Самочувствие актёра Никиты Джигурды улучшилось спустя несколько дней после госпитализации с инфарктом. Обнадёживающими новостями артист поделился в беседе с РИА «Новости».
«Мне гораздо лучше, мне не жжёт и не печёт ничего в груди», — ответил шоумен.
Накануне он впервые за четыре-пять дней смог поесть. До этого из-за постоянной тошноты организм отказывался принимать пищу.
Напомним, проблемы со здоровьем у 65-летнего артиста начались после поездки в Екатеринбург, где он впервые сыграл в падел. Несмотря на резкое повышение давления, Джигурда долго отказывался обращаться за медицинской помощью. Утром 23 ноября его супруга Марина Анисина вызвала скорую, после чего шоумена доставили в Боткинскую больницу Москвы. Там ему провели стентирование сосудов сердца. На следующий день PR-директор Екатерина Арман сообщила о стабилизации состояния своего подопечного, однако уже 25 ноября его вернули в реанимацию из-за риска повторного инфаркта.
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