Самочувствие актёра Никиты Джигурды улучшилось спустя несколько дней после госпитализации с инфарктом. Обнадёживающими новостями артист поделился в беседе с РИА «Новости».

«Мне гораздо лучше, мне не жжёт и не печёт ничего в груди», — ответил шоумен.

Накануне он впервые за четыре-пять дней смог поесть. До этого из-за постоянной тошноты организм отказывался принимать пищу.