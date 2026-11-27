Врачи борются за жизнь подростка и женщины, пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков в «Максе».

Несовершеннолетний находится в Иланской районной больнице, а женщину пытаются спасти специалисты Канской межрайонной больницы. Глава региона поручил краевому Минздраву взять оказание помощи пострадавшим под особый контроль.

При необходимости для перевозки пациентов в медицинские учреждения Красноярска задействуют санитарную авиацию. Решение об эвакуации будут принимать с учётом состояния пострадавших.

Котюков также сообщил о проверках на автотранспортном предприятии, которому принадлежит попавший в аварию автобус. Кроме того, губернатор поручил региональному правительству оперативно решить вопрос о выделении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших.

Трагедия произошла утром 27 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Рейсовый автобус, следовавший из Канска в Иланский, столкнулся с двумя грузовиками. По последним предварительным данным МЧС, погибли пять человек, ещё 14 получили травмы.