В Красноярском крае жертвами страшного столкновения пассажирского автобуса с двумя грузовиками стали пять человек, в том числе 16-летний подросток. Среди погибших также три женщины и водитель автобуса. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.