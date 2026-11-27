ДТП с автобусом на трассе Р-255 унесло жизни трёх женщин, водителя и подростка
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В Красноярском крае жертвами страшного столкновения пассажирского автобуса с двумя грузовиками стали пять человек, в том числе 16-летний подросток. Среди погибших также три женщины и водитель автобуса. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Авария произошла 27 ноября на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск — Иланский, когда столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.
По предварительной информации полиции, автобус выехал на встречную полосу, где сначала задел грузовик Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Life.ru сообщал, что на 1080-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Канска в Иланский, и два грузовика. По предварительным данным полиции, автобус выехал на встречную полосу, задел большегруз Volvo, после чего столкнулся с фурой Dongfeng. Первоначально сообщалось о четырёх погибших, однако позднее число жертв увеличилось до пяти, а пострадавших — до 14 человек. После трагедии следователи возбудили 2 уголовных дела, а прокуратура организовала проверку.