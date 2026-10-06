Вратарь Шестёркин стал первой звездой недели в НХЛ после исторического гола

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой стартовой игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Российский вратарь набрал очки в двух матчах подряд и вписав своё имя в историю НХЛ.

Шестёркин забросил свою дебютную шайбу в НХЛ в победной встрече против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1), став первым вратарём в истории «Рейнджерс», которому удалось отличиться голом. Во втором матче недели против «Юты Маммот» (4:2) российский вратарь отметился результативной передачей, став первым голкипером с очками в двух играх подряд с февраля 2025 года, когда подобное достижение покорилось Коннору Ингрэму.

За три матча стартовой недели Шестеркин продемонстрировал впечатляющую статистику: в среднем пропускал 1,67 шайбы за игру и отразил 93,4% бросков по своим воротам. Его надёжная игра в рамке вкупе с результативными действиями принесли «Рейнджерс» важные победы на старте сезона и обеспечили российскому вратарю звание лучшего игрока недели.

Второй звездой недели стал защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, набравший 8 очков (4 гола + 4 передачи) в трёх матчах. В стартовой встрече сезона против «Ванкувера» (5:6 ОТ) он оформил хет-трик и сделал две передачи, став первым защитником в истории НХЛ, набравшим пять очков в первом матче сезона. Третьей звездой недели признан нападающий «Ванкувера» Пол Коттер, набравший 6 очков (4+2) в четырёх матчах и разделивший первое место в лиге по числу заброшенных шайб за неделю.

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