Нормальные показатели умных часов не гарантируют отсутствия заболеваний, предупредила старший преподаватель кафедры информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Камалова. По её словам, гаджеты могут пропустить нарушения, которые не влияют на пульс и двигательную активность, включая ранние стадии многих болезней, онкологию и гормональные сбои.

Лучше всего оптические датчики измеряют пульс в покое и при равномерной нагрузке. Зато при определении уровня кислорода в крови устройства на запястье уступают пальцевым пульсоксиметрам. Оценки качества сна, стресса и вариабельности сердечного ритма тоже приблизительны: они помогают заметить изменения, но не поставить диагноз.

Следить имеет смысл за динамикой пульса в покое, регулярностью сна и восстановлением после стресса. Также внимания заслуживают редкие отклонения, например, ночное снижение уровня кислорода в крови. Однако непрерывная проверка показателей лишь усиливает тревожность.

«Постоянные измерения без причины смещают фокус с самочувствия на цифры. Человек начинает реагировать на колебания, которые ничего не значат», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.