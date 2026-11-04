Российские беспилотники поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Чёрном море, в восьми километрах к юго-западу от Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отчитавшись о результатах ночных ударов по украинским объектам.

«Кроме того, в акватории Чёрного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен «сухогруз» с военным имуществом, предназначенным для ВСУ», — говорится в сводке ведомства 4 ноября.