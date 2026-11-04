ВС РФ атаковали судно с военным имуществом для ВСУ в 8 км от Одессы
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Российские беспилотники поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Чёрном море, в восьми километрах к юго-западу от Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отчитавшись о результатах ночных ударов по украинским объектам.
«Кроме того, в акватории Чёрного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен «сухогруз» с военным имуществом, предназначенным для ВСУ», — говорится в сводке ведомства 4 ноября.
В Минобороны уточнили, что Российская армия продолжила атаки беспилотниками на энергетическую инфраструктуру Украины и морские суда, используемые в интересах ВСУ. Удары наносились в ночное время.
Ранее Life.ru сообщал об атаке на сухогруз с грузами для украинской армии в 16 километрах к юго-востоку от Одессы. Судно поразили 1 ноября во время движения по Чёрному морю. Спустя два дня российские военные нанесли удар по другому сухогрузу в 24 километрах к югу от города. По данным оборонного ведомства, он перевозил военное имущество и грузы двойного назначения.