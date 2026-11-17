Российские войска в ночь на 17 ноября нанесли массированный удар по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. О поражении этих объектов сообщили в Министерстве обороны РФ.

«[Поражены] объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ», — заявили в российском военном ведомстве.

Таким образом, целями ночной операции, по данным Минобороны, стали три категории объектов, связанных с обеспечением украинских вооружённых формирований. Удары затронули как инфраструктуру на территории Украины, так и морские суда.