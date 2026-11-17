ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и портовой инфраструктуре Украины
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские войска в ночь на 17 ноября нанесли массированный удар по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. О поражении этих объектов сообщили в Министерстве обороны РФ.
«[Поражены] объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ», — заявили в российском военном ведомстве.
Таким образом, целями ночной операции, по данным Минобороны, стали три категории объектов, связанных с обеспечением украинских вооружённых формирований. Удары затронули как инфраструктуру на территории Украины, так и морские суда.
Ранее российские военные вывели из строя объекты портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для приёма, хранения и распределения грузов военного назначения. Кроме того, Минобороны сообщало о массированном ударе по энергетическим объектам в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также портовым сооружениям и морским судам в Одесской области.
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