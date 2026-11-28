Российские военные поразили резервуар с горючим в Одесской области, где хранились запасы для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным пресс-службы военного ведомства, удар был нанесён непосредственно по хранилищу топлива под Одессой.