ВС РФ поразили топливные резервуары и оборудование в порту Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили резервуар с горючим в Одесской области, где хранились запасы для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным пресс-службы военного ведомства, удар был нанесён непосредственно по хранилищу топлива под Одессой.
Ранее российские военные поразили две электроподстанции напряжением 110 киловольт — в Каролино-Бугазе и Белгороде-Днестровском. По данным Минобороны, они обеспечивали электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры Одесской области. А до этого Life.ru рассказывал об уничтожении крупного хранилища горюче-смазочных материалов в порту Черноморск.
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