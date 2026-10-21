ВС РФ ударили по складам с грузами для ВСУ в украинском Ровно
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Вооружённые силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр-К» в украинском городе Ровно. По данным Минобороны РФ, объект использовался для снабжения украинской армии.
«В результате удара поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза во время морского перехода в Черноморск Одесской области.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении киевского дата-центра «Датагруп». Компания признала, что оборудование и инфраструктура повреждены настолько серьёзно, что восстановить объект уже невозможно. До этого дата-центр подвергался атаке 25 сентября, после которой оператор рассчитывал возобновить работу.