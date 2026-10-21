ВС РФ ударили по складам с грузами для ВСУ в украинском Ровно

Вооружённые силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр-К» в украинском городе Ровно. По данным Минобороны РФ, объект использовался для снабжения украинской армии.

«В результате удара поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза во время морского перехода в Черноморск Одесской области.