Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 18:39

ВС РФ ударили по складам с грузами для ВСУ в украинском Ровно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр-К» в украинском городе Ровно. По данным Минобороны РФ, объект использовался для снабжения украинской армии.

«В результате удара поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза во время морского перехода в Черноморск Одесской области.

В Киеве после удара повреждён ещё один дата-центр GigaCenter
В Киеве после удара повреждён ещё один дата-центр GigaCenter

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении киевского дата-центра «Датагруп». Компания признала, что оборудование и инфраструктура повреждены настолько серьёзно, что восстановить объект уже невозможно. До этого дата-центр подвергался атаке 25 сентября, после которой оператор рассчитывал возобновить работу.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar