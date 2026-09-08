Всё обезличили: Сафонов больше не номинирован на «премию Яшина»

Организаторы «Золотого мяча» отказались от именных названий сразу нескольких номинаций. Теперь приз лучшему вратарю называется не трофеем имени Льва Яшина, а наградой «Вратарь года».

Изменение коснулось и других категорий. Молодёжный «Трофей Копа» переименовали в «Молодой талант года», а приз имени Йохана Круиффа теперь называется «Тренер года». О причинах обновления названий сообщил «Чемпионату» корреспондент France Football в России Константин Клещёв.

«Думаю, что это связано с тем, что у мужчин и женщин номинации одинаковые, а аналогов великих имён у женщин пока нет. Так что решили обезличить», — предположил журналист.

Победителей всех номинаций объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.

Напомним, Матвей Сафонов оказался среди претендентов на награду France Football. До объявления номинантов на награду он уже получил международное признание. Ранее Life.ru писал, что ESPN включил российского голкипера в десятку лучших вратарей мира. В рейтинге Сафонов занял десятое место, а эксперты отдельно отметили его игру в серии пенальти и статистику в чемпионате Франции.