На Россию пытаются возложить ответственность за проблемы европейской безопасности, игнорируя причины их возникновения. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Шэньчжэне.

«Ведь там кто-то нам пытается приписать все, извините, «вины» за то, что происходит», — подчеркнул российский лидер.

Президент затронул вопрос требований Москвы в сфере безопасности Европы. Он признал, что российская сторона пока не сформулировала их во всех подробностях, однако назвал саму постановку этого вопроса законной.

Говоря об истоках украинского кризиса, Путин обратился к событиям 2014 года в Киеве, которые он охарактеризовал как государственный переворот. По мнению президента, именно с этого началось противостояние, последствия которого необходимо учитывать при обсуждении нынешней международной обстановки.

Вопрос будущего устройства европейской безопасности уже стал частью переговоров по украинскому урегулированию. Ранее Life.ru сообщал, что заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. Москва представила свои подходы во время консультаций в Абу-Даби 10–11 ноября. Среди принципиальных вопросов дипломат выделил отказ от дальнейшего расширения НАТО.

Между тем британская Financial Times обратила внимание на расширение повестки переговоров России и США. По оценке издания, включение вопросов европейской безопасности в обсуждение украинского конфликта может усилить переговорные позиции Москвы. Особое беспокойство европейских политиков вызывает возможность пересмотра отношений с НАТО ещё до прекращения боевых действий.