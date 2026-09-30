Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления с 1 октября

В Москве 1 октября начнётся отопительный сезон, к которому городские службы подготовили более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все системы и тепловые сети готовы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, включение теплоснабжения начнётся в четверг по поручению Сергея Собянина. Все необходимые подготовительные мероприятия завершены, тепловые магистрали и другие объекты инфраструктуры готовы к работе в осенне-зимний период.

«В летний период городские службы провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону. Все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, что гарантирует надёжное теплоснабжение потребителей», — подчеркнул Бирюков.

Профилактические работы в столице стартовали ещё в мае и завершились к 1 сентября. За это время специалисты проверили оборудование и провели гидравлические и температурные испытания теплосетей. Проверки позволили выявить потенциально ненадёжные участки трубопроводов и своевременно выполнить необходимый ремонт до наступления холодов.

Ранее Life.ru сообщал, что отопление в Москве будут включать поэтапно с 1 октября. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы. Затем к системе подключат жилые дома, офисы, торговые и промышленные объекты. По словам мэра Сергея Собянина, процесс займёт несколько дней.