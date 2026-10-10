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Опубликовано 10 октября, 15:52

«Все варианты давно перебрали»: Политолог раскрыл проблему переговоров США и Украины

Политолог Еловский: США перебирают прежние варианты урегулирования на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Принципиально новых идей по урегулированию украинского конфликта у США нет, заявил политолог Дмитрий Еловский, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Майами.

«Особо никаких идей сейчас найти уже не получится, потому что все возможные варианты давно перебрали», — подчеркнул эксперт.

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По его мнению, администрации Дональда Трампа необходимо показать результат перед промежуточными выборами в Конгресс, поэтому американские переговорщики возвращаются к прежним предложениям в расчёте на изменение обстоятельств.

Временное или частичное прекращение огня прежде всего нужно Киеву, однако Москва не обязана соглашаться на такие условия, уверен собеседник «Газеты.ru».

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Напомним, переговоры представителей Украины, США, ЕС и НАТО в Майами завершились досрочно. Участники не договорились о продолжении встречи на следующий день.

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Борис Эльфанд
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