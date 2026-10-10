«Все варианты давно перебрали»: Политолог раскрыл проблему переговоров США и Украины
Политолог Еловский: США перебирают прежние варианты урегулирования на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Принципиально новых идей по урегулированию украинского конфликта у США нет, заявил политолог Дмитрий Еловский, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Майами.
«Особо никаких идей сейчас найти уже не получится, потому что все возможные варианты давно перебрали», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, администрации Дональда Трампа необходимо показать результат перед промежуточными выборами в Конгресс, поэтому американские переговорщики возвращаются к прежним предложениям в расчёте на изменение обстоятельств.
Временное или частичное прекращение огня прежде всего нужно Киеву, однако Москва не обязана соглашаться на такие условия, уверен собеседник «Газеты.ru».
Напомним, переговоры представителей Украины, США, ЕС и НАТО в Майами завершились досрочно. Участники не договорились о продолжении встречи на следующий день.
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