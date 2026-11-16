Все поезда «Таврия», задержанные 16 ноября из-за временного закрытия Крымского моста после атаки ВСУ, прибыли на станцию Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Остальные поезда «Гранд Сервис Экспресс» следуют без задержек», — уточнили в компании.

Утром из-за ограничений движения по переправе от графика отставали четыре пассажирских состава. Два поезда следовали из Москвы, ещё по одному — из Санкт-Петербурга и Адлера. Время задержки составляло от двух до четырёх с половиной часов.

Сейчас все опаздывавшие составы завершили поездки до Керчи. При этом действующая схема перевозок по полуострову сохраняется: до 23 ноября включительно поезда «Таврия» следуют до станции Керчь-Южная Новый парк, откуда пассажиры могут пересесть на согласованные автобусы до других городов Крыма.

Четыре поезда выбились из графика на фоне перекрытия транспортного перехода. О том, почему утром 16 ноября ограничили движение по Крымскому мосту, Life.ru сообщал в первоначальной сводке.

Ранее Life.ru рассказывал, что после удара ВСУ по Крымскому мосту 16 ноября автомобильное движение по переправе перекрыли ещё в 02:22 по московскому времени. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о развёртывании оперативного штаба в Керчи и привлечении необходимых служб для ликвидации последствий. Ограничения затронули тысячи автомобилистов, ожидавших возможности проехать через мост. В связи с этим на подъездах к переправе со стороны Краснодарского края решили организовать два пункта обогрева. Один планировали разместить в районе Тамани, второй — возле досмотрового комплекса. Водителям обещали обеспечить горячий чай и доступ к биотуалетам.