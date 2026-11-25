Бизнес найдёт обход, а семьи — нет: политолог оценил последствия закрытия границы с Латвией
Политолог Маркелов: Закрытие границы Латвии с РФ осложнит поездки к родным
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Возможное закрытие всех пунктов пропуска на границе Латвии с Россией осложнит поездки граждан к родственникам и друзьям, но не создаст системных проблем для российской экономики. Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов.
По его мнению, подобными инициативами страны Прибалтики пытаются укрепить свои позиции на международной арене. При этом дальнейшее ужесточение ограничений в отношении России во многом будет зависеть от позиции Брюсселя.
Маркелов считает, что предприниматели смогут найти альтернативные маршруты. Основные неудобства испытают обычные граждане, которым необходимо навестить близких по другую сторону границы.
Политолог в беседе с «Вечерней Москвой» не исключил, что со временем для жителей приграничных территорий разработают особый порядок пересечения границы. В частности, речь идёт о выдаче специальных пропусков и индивидуальных разрешений.
Напомним, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам сформировать позицию по вопросу закрытия погранпереходов к следующей неделе. Окончательное решение власти республики пока не приняли. Тем временем соседняя Эстония уже готовится заблокировать погранпереходы с Россией бетонными блоками. Ограничения вступят в силу 1 декабря.