Возможное закрытие всех пунктов пропуска на границе Латвии с Россией осложнит поездки граждан к родственникам и друзьям, но не создаст системных проблем для российской экономики. Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов.

По его мнению, подобными инициативами страны Прибалтики пытаются укрепить свои позиции на международной арене. При этом дальнейшее ужесточение ограничений в отношении России во многом будет зависеть от позиции Брюсселя.

Маркелов считает, что предприниматели смогут найти альтернативные маршруты. Основные неудобства испытают обычные граждане, которым необходимо навестить близких по другую сторону границы.