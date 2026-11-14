Американский рэпер и музыкальный продюсер DJ Khaled похудел примерно на 41 килограмм после случая на концерте, который заставил его всерьёз задуматься о здоровье. Во время выступления артист опустился на колени перед публикой, но неожиданно понял, что с трудом может подняться. О своём преображении 50-летний музыкант рассказал журналу People, передаёт Entertainment Weekly.

Инцидент произошёл в октябре 2025 года, когда DJ Khaled исполнял хит I'm the One. По традиции он встал на колени, чтобы поблагодарить зрителей, однако вернуться в исходное положение оказалось непросто. После концерта друзья начали звонить музыканту и спрашивать о его самочувствии. Несколько человек заметили, что во время выступления он тяжело дышал.

Тогда продюсер весил от 134 до 136 килограммов. По словам артиста, он уже пытался заниматься спортом и следить за питанием, но добиться желаемого результата не получалось. После тревожного случая Khaled обратился к врачу и начал принимать рецептурный препарат Wegovy, который относится к лекарствам, действующим на рецепторы гормона GLP-1.

За год применения препарата музыкант, по собственным словам, потерял около 34 килограммов. Общее снижение веса составило примерно 41 килограмм. Сейчас DJ Khaled весит от 91 до 96 килограммов и признаётся, что чувствует себя значительно энергичнее и увереннее.

«У меня была мотивация, я вдохновлялся, тренировался и старался лучше питаться, но мне нужна была помощь», — объяснил артист.

Важной частью нового образа жизни стал гольф. Музыкант выходит на поле до шести раз в неделю и проходит все 18 лунок пешком, принципиально отказываясь от электрокара. Благодаря этому за день он делает более десяти тысяч шагов. Изменился и гардероб продюсера: раньше ему приходилось покупать одежду размеров 3XL и 4XL, а теперь он носит 1XL и 2XL.

Сам Khaled признаётся, что главным стимулом стали двое его сыновей — Асад и Аалам. Артист хочет оставаться здоровым, чтобы как можно больше времени проводить с детьми. Он также решил открыто рассказать о приёме препарата для похудения, поскольку считает важным не скрывать роль медицинской помощи в своём преображении. При этом музыкант сотрудничает с производителем Wegovy — фармацевтической компанией Novo Nordisk, продвигая совместный проект о здоровом образе жизни.

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