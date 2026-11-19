Первая трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне продолжается уже более получаса.

Изначально начало встречи было запланировано на 14:30 по местному времени (09:30 мск). Однако фактически лидеры приступили к переговорам около 16:27 (11:27 мск). Таким образом, встреча началась почти на два часа позже первоначального графика.

Переговоры проходят 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впервые руководители России, США и Китая проводят отдельную встречу в таком составе.

Перед началом беседы Путин поблагодарил китайскую сторону за организацию мероприятия и напомнил об общей ответственности трёх государств за поддержание международного мира и безопасности.

Среди обозначенных российским президентом тем — региональные конфликты, в том числе ситуация на Украине, международная безопасность, экономическое взаимодействие, а также продовольственная и энергетическая безопасность.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была назначена на 09:30 по московскому времени. Соответствующий пункт содержался в публичном расписании американского президента.