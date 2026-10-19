ВСУ маскируют взрывные устройства под голубей в Запорожской области

Украинские военные маскируют самодельные взрывные устройства под птиц, в том числе голубей, в Запорожской области. Такие находки обнаружили российские морпехи во время выполнения боевой задачи. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Тень.

По словам военнослужащего, замаскированные устройства настолько правдоподобны, что их легко принять за настоящих птиц. Для этого используются тушки, к которым прикрепляют перья, создавая иллюзию живого голубя.

«Действительно похоже на то, что сидит живая птица, а на самом деле это взрывное устройство», — пояснил Тень.

Ранее Life.ru рассказывал о другой взрывной ловушке, обнаруженной российскими морпехами в посёлке Никольское Запорожской области. Как сообщил военнослужащий с позывным Майорчик, в одном из домов устройство спрятали под кроватью рядом с окном. По его словам, расчёт был на то, что человек попытается проникнуть внутрь через оконный проём и спровоцирует детонацию. Боец описал находку как обычную коробку, из которой выходили провода, соединённые с небольшой деревянной палкой.

Также Life.ru писал о маскировке взрывчатки под шоколадные батончики и фонарики. Санинструктор группировки «Центр» Владислав Платонов утверждал, что такие устройства находили в Днепропетровской области. Среди других предметов он упомянул зажигалки и даже пряники. По его словам, для сокрытия опасных устройств также используют камни и ветки деревьев.