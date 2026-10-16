ВСУ нанесли прицельный удар по «‎Газели» в ЛНР, есть погибшие

Два мирных жителя погибли в Луганской Народной Республике после удара украинского беспилотника по автомобилю «Газель». Трагедия произошла возле села Смоляниново Новоайдарского муниципального округа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Вблизи села Смоляниново Новоайдарского муниципального округа вражеский БПЛА атаковал «Газель», погибли двое мужчин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

Ещё один удар пришёлся по многоквартирному жилому дому в Красном Луче. В здании оказались повреждены кровля и подъезд, а на четвёртом этаже под завалами оказалась заблокирована женщина. Спасатели МЧС оперативно извлекли её из-под обломков. Местная жительница не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

После атаки всех жильцов многоэтажки эвакуировали. На месте работают экстренные службы и представители местных властей, которые занимаются устранением последствий удара.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Лисичанск и Троицкий муниципальный округ. Там повреждения получили автомобили, гражданские и коммунальные объекты. Следователи регионального управления Следственного комитета России фиксируют последствия произошедшего. По информации главы республики, силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили над ЛНР более 50 воздушных целей.