Три человека получили ранения при ударе украинского беспилотника по микроавтобусу, следовавшему из Воронежа в Луганск. Атака произошла в районе села Придорожное Краснодонского муниципального округа ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.

Двум пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь, после чего направили их на амбулаторное лечение. Третий пострадавший остаётся под наблюдением врачей.

Всего, по словам Пасечника, за сутки при атаках ВСУ в республике ранения получили шесть мирных жителей. В Свердловском округе пострадал энергетик, работавший на электросетях. В Северодонецке беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранив 38-летнего мужчину, а в Старобельске под атаку попал грузовик, водитель которого также получил травмы.

Глава ЛНР добавил, что под ударами оказались жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких муниципалитетах. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили около 40 воздушных целей.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу «Петровка — Луганск», в результате которого погибли пять человек и ещё 13 получили ранения. Среди пострадавших оказались двое подростков 15 и 17 лет. Следователи приступили к сбору доказательств и установлению причастных к атаке.

Ранее, 4 ноября, украинский беспилотник атаковал гражданский микроавтобус на трассе Брянск — Новозыбков возле посёлка Выгоничи, преследуя транспортное средство и взорвавшись прямо над ним. В результате осколочные ранения получил 30-летний пассажир. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.