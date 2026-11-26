Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу. Соответствующий указ № 1143/2026 от 26 ноября опубликован на сайте украинского лидера.

На освободившуюся должность назначен Дмитрий Ткаченко. Решение о его назначении оформлено отдельным указом Зеленского. Причины кадровых перестановок в руководстве украинской армии не раскрываются.

Для Гереги это уже вторая отставка с поста командующего Силами поддержки ВСУ. В марте 2024 года Зеленский освободил его от этой должности, назначив преемником Александра Яковца. Однако тот не продержался на посту и двух месяцев: уже 26 апреля последовал указ о его увольнении.

Впоследствии, в мае 2024 года, Зеленский вновь назначил Герегу командующим Силами поддержки ВСУ. Таким образом, после возвращения на должность военачальник занимал её около двух с половиной лет.

Силы поддержки ВСУ отвечают за инженерное обеспечение войск, радиационную, химическую и биологическую защиту, а также топографическое и гидрометеорологическое обеспечение военных подразделений.

Ранее Зеленский также произвёл кадровые перестановки в руководстве СБУ и Сухопутных войск ВСУ. Соответствующими указами были назначены новые руководители нескольких подразделений.