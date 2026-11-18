ВВС США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда. Запуск состоялся с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 17 ноября в 23:01 по местному времени (18 ноября в 10:01 мск). Об этом говорится в заявлении Командования глобальных ударов американских ВВС.

В военном ведомстве подчеркнули, что испытание носило плановый характер и было запланировано несколько лет назад. По утверждению американской стороны, запуск не связан с текущими событиями в мире.

Испытание получило обозначение GT-257. Для него было выделено шестичасовое окно с вечера 17 ноября до утра 18 ноября. Подобные пуски проводятся для проверки эффективности, готовности и точности ракетной системы.

Minuteman III представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования, состоящую на вооружении США с 1970 года. Она остаётся единственной наземной МБР в американском ядерном арсенале. В перспективе её планируют заменить новой ракетной системой LGM-35A Sentinel.

Ранее Life.ru рассказывал об испытании Minuteman III в мае 2026 года. Тогда американские военные запустили ракету в рамках программы GT-256. Командующий глобальными ударными силами ВВС США генерал Стивен Дэвис объяснял, что испытание позволило оценить исправность вооружения и подготовку персонала. Позднее, в октябре, США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder 27. В ходе манёвров военные проверяли системы управления и контроля, а также способность командных структур выполнять задачи ядерного сдерживания.