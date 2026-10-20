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Регион
Опубликовано 20 октября, 14:53

«Вы бунтуете, а я – на концерт»: Политолог раскрыл хитрый план Макрона по усмирению Франции

Политолог Журавлёв объяснил поход Макрона на концерт Дион уверенностью в режиме

Обложка © ТАСС / BENOIT TESSIER

Обложка © ТАСС / BENOIT TESSIER

Глава Франции Эмманюэль Макрон накануне массовых протестов посетил концерт Селин Дион. Политолог Дмитрий Журавлёв увидел в этом походе демонстрацию уверенности в стабильности режима.

По словам эксперта, дестабилизация во Франции усиливается. При этом Макрон, считает Журавлёв в беседе с РИА «ФедералПресс», может быть даже рад такому развитию событий. В конечном счёте это позволит ему применить силу масштабно.

Однако французы не очень расположены к идее подавления людей. По оценке политолога, 1968 год сделал хорошую прививку от этого. Но если беспорядки станут массовыми и проблема безопасности встанет лично перед каждым жителем больших городов, они могут поддержать Макрона.

Поход на концерт, продолжил эксперт, — демонстрация того, что глава государства уверен в своих силах. По прогнозу политолога, акции закончатся, поскольку не приведут к результату.

«Захват Елисейского дворца? Ну, это вряд ли случится. Поэтому, когда долго люди протестуют, потом выясняется, что ничего не изменилось, — они успокаиваются», — заключил Журавлёв.

В городах Франции вводят комендантский час на фоне массовых погромов
В городах Франции вводят комендантский час на фоне массовых погромов

Ранее Life.ru сообщал, что глава МВД Франции Лоран Нуньес признал потерю контроля над массовыми беспорядками. По его словам, полицейских оказалось недостаточно для сдерживания протестующих. Из-за ошибок в подготовке правоохранители не смогли предотвратить погромы и разграбление магазинов. На фоне произошедшего министр предложил Макрону свою отставку, однако тот отказался её принимать. Вместо этого президент потребовал пересмотреть методы борьбы с уличным насилием и разобраться в причинах допущенных просчётов. При этом СМИ признали, что Макрон оказался в политической изоляции. По оценке The Guardian, положение президента усугубляют его высокомерный стиль управления и стратегические просчёты.

Больше новостей о событиях во Франции и европейской политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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