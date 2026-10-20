«Вы бунтуете, а я – на концерт»: Политолог раскрыл хитрый план Макрона по усмирению Франции

Глава Франции Эмманюэль Макрон накануне массовых протестов посетил концерт Селин Дион. Политолог Дмитрий Журавлёв увидел в этом походе демонстрацию уверенности в стабильности режима.

По словам эксперта, дестабилизация во Франции усиливается. При этом Макрон, считает Журавлёв в беседе с РИА «ФедералПресс», может быть даже рад такому развитию событий. В конечном счёте это позволит ему применить силу масштабно.

Однако французы не очень расположены к идее подавления людей. По оценке политолога, 1968 год сделал хорошую прививку от этого. Но если беспорядки станут массовыми и проблема безопасности встанет лично перед каждым жителем больших городов, они могут поддержать Макрона.

Поход на концерт, продолжил эксперт, — демонстрация того, что глава государства уверен в своих силах. По прогнозу политолога, акции закончатся, поскольку не приведут к результату.

«Захват Елисейского дворца? Ну, это вряд ли случится. Поэтому, когда долго люди протестуют, потом выясняется, что ничего не изменилось, — они успокаиваются», — заключил Журавлёв.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МВД Франции Лоран Нуньес признал потерю контроля над массовыми беспорядками. По его словам, полицейских оказалось недостаточно для сдерживания протестующих. Из-за ошибок в подготовке правоохранители не смогли предотвратить погромы и разграбление магазинов. На фоне произошедшего министр предложил Макрону свою отставку, однако тот отказался её принимать. Вместо этого президент потребовал пересмотреть методы борьбы с уличным насилием и разобраться в причинах допущенных просчётов. При этом СМИ признали, что Макрон оказался в политической изоляции. По оценке The Guardian, положение президента усугубляют его высокомерный стиль управления и стратегические просчёты.