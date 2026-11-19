Премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в резкую перепалку с журналисткой Рипсиме Джебеджян на брифинге в Ереване. Причиной стал её вопрос об отношении главы правительства к оппозиции и погибшим в Карабахе.

Журналистка поинтересовалась, почему Пашинян допускает угрозы в адрес политических противников и напоминает им о том, что они остались живы во время боевых действий. Она также спросила, сколько ещё жертв необходимо премьеру, чтобы прекратить подобную риторику.

В ответ глава армянского правительства обвинил собеседницу и оппозицию в использовании памяти погибших ради собственных политических целей. Он заявил, что военный пантеон «Ераблур» превратили в разменную монету, и назвал такую практику отвратительной.

«Вы омерзительны», — заявил Пашинян, обращаясь к журналистке и своим оппонентам.

Премьер также подчеркнул, что продолжит задавать вопросы тем, кто обвиняет его в территориальных уступках. По его словам, некоторые из этих людей сами покинули зону боевых действий или скрывались за спинами военнослужащих.

После обмена резкими репликами Джебеджян заявила о намерении обратиться в суд. Пашинян, в свою очередь, допустил возможность встречного иска против журналистки.