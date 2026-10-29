Европейские страны продолжают верить в возможность победы над Россией, хотя сами не могут объяснить, как собираются её добиться. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на заседании Постоянного совета организации в Вене.

Дипломат отметил, что стратегия Москвы в украинском конфликте, по его мнению, понятна и логична. При этом действия европейских государств вызывают у него вопросы. В частности, Полянский раскритиковал продолжающуюся финансовую и военную поддержку Киева, а также позицию Запада по отношению к Владимиру Зеленскому.

Представитель России задался вопросом, зачем европейские власти продолжают выделять деньги украинскому руководству и поставлять вооружения, если при этом не могут сформулировать конечную цель своих действий. Он также обвинил европейских политиков в игнорировании проблем собственных граждан и нарушений прав украинцев.

«Чтобы победить Россию? Вы в эту сказку по-прежнему верите?» — обратился Полянский к европейским коллегам по ОБСЕ (цитата по ТАСС).

Ранее Life.ru сообщал, что Полянский обвинил европейские страны в стремлении заморозить конфликт на Украине ради восстановления сил ВСУ. По оценке дипломата, Брюссель и Киев рассматривают возможное прекращение огня не как путь к окончательному урегулированию, а как возможность получить передышку и подготовиться к продолжению боевых действий.