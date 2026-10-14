«Выборы работают на него»: Политолог раскрыл истинную цель эпатажных слов Трампа перед голосованием

Президент США Дональд Трамп использует предстоящие промежуточные выборы в Конгресс не столько для поддержки республиканцев, сколько для привлечения внимания к собственной персоне. Такое мнение высказал член экспертного совета организации «Офицеры России», политолог Максим Бардин в беседе с сайтом MK.ru.

По словам специалиста, американский лидер превратился в главного ньюсмейкера мировой политики. Его громкие обещания, угрозы и неожиданные инициативы ежедневно становятся поводом для обсуждения. Многие аналитики объясняют подобную активность стремлением улучшить позиции Республиканской партии перед голосованием 3 ноября.

Однако Бардин не согласился с такой трактовкой. Он напомнил, что выборы в США проходят по отдельным округам, где у каждого кандидата собственная политическая репутация и отношения с избирателями. Поэтому даже самые резонансные высказывания президента далеко не всегда напрямую отражаются на поддержке его однопартийцев.

Американцы могут критически относиться к хозяину Белого дома, но при этом голосовать за республиканца, которого хорошо знают в своём штате. По оценке политолога, результаты предстоящей кампании будут зависеть прежде всего от работы конкретных претендентов на места в Конгрессе, а не от публичной активности Трампа.

Эксперт также обратил внимание на непростую ситуацию внутри Республиканской партии. На фоне снижения рейтингов и опасений потерять поддержку избирателей любые заявления президента принято рассматривать через призму борьбы за голоса. К такой категории наблюдатели относят и его недавние высказывания о дизельной сделке.

При этом сам Бардин видит другую причину происходящего. По его мнению, предвыборная кампания позволяет американскому лидеру постоянно оставаться в центре внимания, поскольку практически любой его поступок можно объяснить политической необходимостью.

«Создаётся ощущение, что это не Трамп работает на выборы в Конгресс, а выборы работают на него», — заявил политолог.

Бардин охарактеризовал президента США как человека, которому близок образ шоумена. Он считает, что эпатажные выступления являются привычной частью поведения Трампа, а приближающееся голосование лишь создаёт дополнительный повод для подобных заявлений.