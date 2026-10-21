Выход на зятя Трампа: Буданов* закорешился с Кушнером

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* наладил неформальные каналы связи с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Они используются для оперативного обмена информацией и согласования позиций по украинскому урегулированию, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Ранее бывший руководитель украинской военной разведки поддерживал подобные контакты со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом. После подключения Кушнера к переговорному процессу Буданов* переключился на общение с ним.

По информации издания, хотя украинскую переговорную делегацию формально возглавляет Рустем Умеров, значительную часть политической координации взял на себя именно Буданов*. Он также активно взаимодействует с Верховной радой, помогая руководителю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии договариваться с депутатскими группами.

Источники журналистов утверждают, что Буданов* регулярно запрашивает информацию о голосованиях в парламенте, выясняет причины разногласий и лично участвует в поиске компромиссов. При этом его контакты не ограничиваются президентской партией — глава офиса Зеленского взаимодействует и с представителями оппозиции.

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