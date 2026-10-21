Выход на зятя Трампа: Буданов* закорешился с Кушнером
Буданов* наладил неформальные связи с зятем Трампа Джаредом Кушнером
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* наладил неформальные каналы связи с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Они используются для оперативного обмена информацией и согласования позиций по украинскому урегулированию, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Ранее бывший руководитель украинской военной разведки поддерживал подобные контакты со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом. После подключения Кушнера к переговорному процессу Буданов* переключился на общение с ним.
По информации издания, хотя украинскую переговорную делегацию формально возглавляет Рустем Умеров, значительную часть политической координации взял на себя именно Буданов*. Он также активно взаимодействует с Верховной радой, помогая руководителю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии договариваться с депутатскими группами.
Источники журналистов утверждают, что Буданов* регулярно запрашивает информацию о голосованиях в парламенте, выясняет причины разногласий и лично участвует в поиске компромиссов. При этом его контакты не ограничиваются президентской партией — глава офиса Зеленского взаимодействует и с представителями оппозиции.
Ранее Life.ru сообщал, что Буданов* и Умеров вошли в состав украинской делегации на переговорах с представителями США в Осло 20 октября. Вместе с ними Киев представляли Сергей Кислица и Павел Палиса. К консультациям присоединился Зеленский, а Кушнер из-за болезни участвовал дистанционно. При этом ещё в сентябре Буданов* признавал, что Уиткофф и Кушнер не привезли Киеву принципиально новых предложений по урегулированию конфликта. По его словам, американские посредники пытались найти новые подходы к уже обсуждавшимся вопросам.
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