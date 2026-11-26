Киевский предприниматель Виктор Московченко обвинил украинских силовиков в ограблении бизнеса под видом следственных мероприятий. По его словам, обыски на предприятиях практически всегда сопровождаются изъятием имущества. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с политологом Юрием Романенко.

По оценке Московченко, ежегодно на Украине выносится около 100 тысяч постановлений на проведение обысков. Причём силовики приходят не только в офисы компаний, но и в квартиры сотрудников, а также досматривают их автомобили.

«У бизнеса на сегодняшний день слово обыск ассоциируется со словом ограбление», — сказал он.

Московченко утверждает, что правоохранители редко покидают коммерческие помещения, не забрав компьютеры, телефоны или другую оргтехнику. При этом изъятое имущество, по его словам, впоследствии может бесследно исчезнуть. Бизнесмен рассказал о случаях пропажи целых складов генераторов, крупногабаритных аккумуляторов и денежных средств.

Особую обеспокоенность предпринимателя вызывает предполагаемая безнаказанность сотрудников силовых ведомств. По его мнению, бизнесу практически невозможно добиться справедливости даже через суд.

Напомним, в начале ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал в правоохранительных органах. В рамках операции «Карфаген» детективы НАБУ провели около 70 обысков. По версии следствия, высокопоставленные силовики получали деньги за покровительство нелегальному бизнесу. На фоне расследования руководство СБУ уволило двух сотрудников ведомства.