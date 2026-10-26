Выше только небо! В Магасе испекли торт с трёхэтажный дом и побили рекорд России

В Магасе испекли десятиметровый торт в форме средневековой ингушской башни и установили рекорд России. Сладкое сооружение высотой с трёхэтажный дом появилось в центре столицы Ингушетии 24 октября. Как сообщили в региональном правительстве, достижение официально зафиксировали в 17:20.

В Магасе испекли 10-метровый торт. Видео © Telegram / Правительство РИ

Автором необычного проекта стала кондитер Луиза Цицкиева. Вместе с командой она собрала гигантский десерт рядом со знаменитой 100-метровой Башней Согласия. За процессом наблюдали многочисленные жители и гости города.

Вес кондитерской конструкции оценивался примерно в 2,5 тонны. Для её создания подготовили более 5200 съедобных «кирпичиков», из которых постепенно выросла башня. На работу команды, по первоначальным данным, ушло 17 часов.

Масштабы приготовления впечатляют не меньше размеров самого торта. Кондитерам потребовались более 11 тысяч яиц, около 1,3 тонны шоколада, свыше 450 килограммов сахара и почти 380 килограммов муки.

Основание сладкой башни составило 2,45 на 2,45 метра, а к вершине конструкция сужалась до одного метра. Прообразом десерта стали традиционные ингушские башни. По словам Цицкиевой, идея связана с детскими воспоминаниями: в горах она любила складывать небольшие башенки из камней.

Мероприятие приурочили к Году единства народов России. В организации участвовали цветочная компания «Бутон» и кондитерская «Брауни» при поддержке республиканского Минкультуры. Для Цицкиевой это уже не первый рекорд: в 2021 году её команда приготовила брауни длиной 127 метров и весом 1347 килограммов.