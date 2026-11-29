Одну из особенностей питания кавказских долгожителей помогло заметить сравнение с рационом жителей Якутии, рассказал диетолог Андрей Бобровский. По его словам, учёные обнаружили сходство в составе жиров двух продуктов — мяса молодых баранов, которое едят на Кавказе, и рыбы, которая входит в рацион якутских долгожителей.

«Баранина в сухом остатке является одним из секретов знаменитого кавказского долголетия», — отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

С возрастом животного состав жира в мясе меняется. Важен и корм. В баранине с горных пастбищ больше жирных кислот омега-3, чем в мясе животных на зерновом откорме. Баранина содержит полноценный белок с аминокислотами, железо, цинк, селен и витамины группы B. Для красного мяса в целом врач предложил ориентироваться на 100–300 граммов в неделю.