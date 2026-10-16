«Выступать точно не будет»: Иосиф Пригожин поставил крест на карьере Губина

Певец Андрей Губин вряд ли возобновит полноценные концертные выступления, считает продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, участившиеся появления звезды на светских мероприятиях ещё не означают возвращения на сцену.

Эксперт пояснил, что преимущественно танцевальный репертуар требует от исполнителя активного движения. Однако состояние здоровья музыканта пока не позволяет ему выступать с прежней подвижностью. При этом артист продолжит писать песни.

«Он станет снова более медийным, полагаю, чаще будет появляться на различных светских раутах, но выступать точно не будет», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.

Ранее Андрей Губин рассказал, что прежде всего намерен заняться здоровьем. Певец признался, что хотел бы наладить личную жизнь, однако пока не готов сосредоточиться на поиске отношений из-за самочувствия.