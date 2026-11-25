Административное выдворение иностранцев из России влечёт за собой не только высылку из страны, но и длительный запрет на возвращение. Об этом рассказали в миграционной службе МВД РФ.

Согласно статье 27 федерального закона № 114-ФЗ, после выдворения иностранцу запрещают въезд в Россию на пять лет, а при повторном применении этой меры — на десять. Срок ограничения отсчитывается со дня выдворения.

В ведомстве пояснили, что административное выдворение может осуществляться в двух формах: принудительной и в виде контролируемого самостоятельного выезда. Во втором случае иностранец сам организует поездку и покидает страну в течение пяти дней после вступления постановления в силу. Сведения о пересечении границы поступают в органы внутренних дел.

«Если человек не выехал в срок, это уже уклонение от исполнения наказания — отдельное правонарушение», — предупредили в миграционной службе.

При принудительном выдворении организацией выезда занимаются российские власти. Иностранца могут поместить в центр временного содержания, где он будет находиться до оформления необходимых документов и отправления за пределы страны. Такая форма наказания может применяться при риске уклонения от выезда, повторных нарушениях или наличии угрозы безопасности.

Напомним, за первые девять месяцев 2026 года в России приняли 143,1 тысячи решений об административном выдворении иностранцев — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. А по итогам федеральной профилактической операции «Нелегал-2026» правоохранители выявили порядка 143 тысяч нарушений миграционного законодательства и возбудили около 4,2 тысячи уголовных дел.