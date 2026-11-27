Если перед сексом или во время него начинает урчать живот и внезапно хочется в туалет, причиной может быть волнение, объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам, страх боли или переживания о том, какое впечатление удастся произвести на партнёра, могут ускорить работу кишечника. Иногда это приводит к диарее.

«Причина может быть и в механическом воздействии: половые органы расположены в непосредственной близости к кишечнику, поэтому во время секса давление и сокращения мышц тазового дна могут раздражать прямую кишку и усиливать перистальтику», — пояснила врач в беседе с РИАМО.

Если это случилось один раз, быстро прошло и других жалоб нет, повода для беспокойства обычно нет. Если же диарея повторяется, стоит обратиться к врачу. Резкая боль в животе, кровь или слизь в стуле, потеря веса и повышение температуры тоже требуют внимания, подчеркнула специалист.