«Взбудоражило всех»: Лавров заявил о поиске ударного оружия США в космосе
Лавров: Россия перепроверяет данные о выводе ударного оружия США в космос
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxal Tamor
Россия перепроверяет информацию после сообщений американской стороны о возможном размещении ударных вооружений в космосе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, отметив, что заявления США вызвали широкий резонанс.
«Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», — сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия пытается добиться принятия резолюции ООН, которая запретит вывод любого оружия в космос. Однако, по его словам, США пытаются прописать в документе запрет на только ядерные системы.
Ранее Мария Захарова назвала заявление США об орбитальном оружии прямым доказательством того, что страна реализуют планы по размещению вооружений в космосе. Она отметила, что американскими официальными лицами впервые подтверждён факт обладания оружейным потенциалом космического базирования. Россия предложила как можно скорее закрепить международные ограничения на его размещение в космосе.
Главные заявления мировых держав, дипломатические конфликты и вопросы международной безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.