«Взбудоражило всех»: Лавров заявил о поиске ударного оружия США в космосе

Россия перепроверяет информацию после сообщений американской стороны о возможном размещении ударных вооружений в космосе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, отметив, что заявления США вызвали широкий резонанс.

«Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия пытается добиться принятия резолюции ООН, которая запретит вывод любого оружия в космос. Однако, по его словам, США пытаются прописать в документе запрет на только ядерные системы.