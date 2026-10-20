Взрыв гранаты оторвал руку французскому студенту на протестах: адвокат хочет засудить министра
Le Figaro: Во Франции 17-летнему студенту оторвало кисть на протестах
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Во Франции 17-летний студент лишился кисти руки после взрыва гранаты во время массовых протестов против дороговизны жизни. Теперь адвокат пострадавшего Яссин Бузру добивается привлечения к ответственности не только сотрудника силовых структур, применившего спецсредство, но и министра внутренних дел Лорана Нуньеса. Об этом сообщает Le Figaro.
Трагедия произошла 17 октября в городе Сент-Этьен. Подросток участвовал в акции протеста, когда во время столкновений с правоохранителями взорвалась граната. Молодой человек получил тяжёлые повреждения правой руки и был доставлен в больницу, где ему потребовалась ампутация кисти.
По словам адвоката, пострадавший недавно окончил школу с хорошими оценками и поступил на первый курс университета, выбрав специальность, связанную с математикой.
Бузру подал две жалобы. Первая направлена против полицейского или жандарма, применившего гранату. Защита квалифицирует его действия как умышленное насилие, повлёкшее увечье, с отягчающими обстоятельствами — использованием оружия и служебным положением.
Вторая жалоба касается непосредственно главы МВД Франции. Адвокат обвиняет Нуньеса в пособничестве насильственным действиям при отягчающих обстоятельствах путём отдачи соответствующих распоряжений.
Защита утверждает, что министр разрешил повторное использование определённого типа гранат, хотя ранее их применение ограничили после похожего происшествия с другим несовершеннолетним. По мнению юриста, глава ведомства знал о риске тяжёлых увечий.
Заявление в отношении министра направлено в Суд Республики — специальный судебный орган, рассматривающий дела о возможных преступлениях членов французского правительства при исполнении должностных обязанностей.
Между тем точные обстоятельства происшествия пока не установлены. Расследованием занимаются генеральные инспекции национальной полиции и жандармерии. Им предстоит определить, какое именно спецсредство взорвалось, кто его применил и были ли соблюдены установленные правила.
Сам Лоран Нуньес заявил, что не может подтвердить информацию о принадлежности гранаты жандармерии. Министр подчеркнул, что окончательные выводы должны быть сделаны по результатам расследования.
Случай в Сент-Этьене произошёл на фоне масштабных протестов во Франции, сопровождавшихся столкновениями с полицией, задержаниями и разрушениями. После травмы подростка в городе также прошла акция в его поддержку.
Ранее в городе Ланс 15-летний школьник получил тяжёлую травму после взрыва спецсредства. По одной из версий, подросток поднял гранату, применённую правоохранителями, после чего она взорвалась у него в руке. Расследование поручили Генеральной инспекции национальной полиции Франции. На фоне этих событий участники демонстраций обвинили силовиков в чрезмерном применении силы против школьников, заявив о случаях потери зрения среди несовершеннолетних. Подобные происшествия случались и раньше: в феврале 2019 года участнику движения «жёлтых жилетов» оторвало кисть во время столкновений с полицией в Париже, а в мае 2018 года протестующий лишился руки после взрыва гранаты жандармерии при разгоне лагеря активистов в Нотр-Дам-де-Ланд.
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