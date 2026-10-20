Взрыв гранаты оторвал руку французскому студенту на протестах: адвокат хочет засудить министра

Во Франции 17-летний студент лишился кисти руки после взрыва гранаты во время массовых протестов против дороговизны жизни. Теперь адвокат пострадавшего Яссин Бузру добивается привлечения к ответственности не только сотрудника силовых структур, применившего спецсредство, но и министра внутренних дел Лорана Нуньеса. Об этом сообщает Le Figaro.

Трагедия произошла 17 октября в городе Сент-Этьен. Подросток участвовал в акции протеста, когда во время столкновений с правоохранителями взорвалась граната. Молодой человек получил тяжёлые повреждения правой руки и был доставлен в больницу, где ему потребовалась ампутация кисти.

По словам адвоката, пострадавший недавно окончил школу с хорошими оценками и поступил на первый курс университета, выбрав специальность, связанную с математикой.

Бузру подал две жалобы. Первая направлена против полицейского или жандарма, применившего гранату. Защита квалифицирует его действия как умышленное насилие, повлёкшее увечье, с отягчающими обстоятельствами — использованием оружия и служебным положением.

Вторая жалоба касается непосредственно главы МВД Франции. Адвокат обвиняет Нуньеса в пособничестве насильственным действиям при отягчающих обстоятельствах путём отдачи соответствующих распоряжений.

Защита утверждает, что министр разрешил повторное использование определённого типа гранат, хотя ранее их применение ограничили после похожего происшествия с другим несовершеннолетним. По мнению юриста, глава ведомства знал о риске тяжёлых увечий.

Заявление в отношении министра направлено в Суд Республики — специальный судебный орган, рассматривающий дела о возможных преступлениях членов французского правительства при исполнении должностных обязанностей.

Между тем точные обстоятельства происшествия пока не установлены. Расследованием занимаются генеральные инспекции национальной полиции и жандармерии. Им предстоит определить, какое именно спецсредство взорвалось, кто его применил и были ли соблюдены установленные правила.

Сам Лоран Нуньес заявил, что не может подтвердить информацию о принадлежности гранаты жандармерии. Министр подчеркнул, что окончательные выводы должны быть сделаны по результатам расследования.

Случай в Сент-Этьене произошёл на фоне масштабных протестов во Франции, сопровождавшихся столкновениями с полицией, задержаниями и разрушениями. После травмы подростка в городе также прошла акция в его поддержку.